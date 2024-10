La questione degli spostamenti in Sardegna dalle zone rosse, previsti nel decreto legge del Governo, sbarca in parlamento.

Il senatore di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca ha depositato infatti un'interrogazione ai ministri della Salute e dell'Interno, Speranza e Lamorgese, per chiedere se intendano adottare provvedimenti e controlli più rigorosi per tutelare l'Isola.

Il parlamentare sardo spiega che: "Le misure di contenimento attualmente in vigore, non avendo previsto il divieto di spostamenti per raggiungere le seconde case, stanno esponendo la Sardegna, attualmente in zona bianca, al rischio di vedere aumentati nettamente i contagi: i controlli sono lacunosi e approssimativi".

L'esponente di centrosinistra nuorese ricorda che "i media riferiscono non solo di un'estrema carenza degli accertamenti, ma anche di notevole semplicità con la quale i medesimi possono essere 'aggirati' da chi proviene da fuori". Da qui la richiesta di intervento del Governo nazionale, a maggior ragione perché "quello regionale appare inerte, è inconcepibile continuare a consentire l'ingresso in Sardegna di persone prive di certificato di negatività al Covid-19".