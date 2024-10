La Sardegna si avvicina pericolosamente alla soglia critica del 10% delle terapie intensive, oltre la quale scatterebbe la zona gialla secondo i nuovi parametri nazionali. Proprio l’isola, secondo il monitoraggio dell’Agenas, è la regione che vede la maggior crescita di terapie intensive occupate da pazienti Covid (dal 5% al 9%), seguita da Lazio e Sicilia, ora al 5%.

Mentre per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le regioni in crescita maggiore sono Sicilia e Calabria, arrivate in una settimana rispettivamente al 10% e 9%, seguite dalla Campania al 6%.