Sara è morta a 23 anni dopo aver combattuto la fibrosi cistica con coraggio, determinazione e soprattutto con il suo bellissimo sorriso. Una malattia che le era stata diagnosticata a soli 2 anni e che a 17 anni ha deciso di raccontare nel suo blog “65 rose nella mia vita”.

Laureata al DAMS, Sara ha scritto il libro “Un dono mi ha salvata“ presentato al Salone del Libro di Torino nel 2019.

Un’infezione ai polmoni che ha peggiorato le sue condizioni di salute l’ha portata via lasciando nello sconforto più terribile mamma, papà e fratello che sono sempre stati la sua forza.

Nell'ultimo post su facebook aveva scritto: “Ieri finalmente sono tornata a casa. Inutile dire che sono felice; anche questa volta qualcuno mi ha teso la mano regalandomi tempo e speranza. Certo è che non è stato e non è facile, ho perso tanto peso e praticamente tutti i muscoli, sono tanto debole e stanca. Ma sono a casa, e molto probabilmente ora non ho nemmeno le forze per descrivere questa felicità, ma credetemi, ogni volta è come rinascere”.

Numerosi i messaggi di cordoglio: “ Ora in cielo c’è un angelo in più…” “Vola alto immensa anima”, “Ciao Sara, tu sei sempre stata la mia luce, mi hai insegnato ad avere coraggio e ad avere sempre il sorriso anche nelle situazioni peggiori. Mi manchi tantissimo…”

Foto pagina facebook Sara Cornelio