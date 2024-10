"In occasione della festività di Santa Barbara, rivolgo a tutto il personale della Marina Militare, delle armi di Artiglieria e del Genio e dei Vigili del Fuoco i miei sinceri auguri. Questa tradizionale ricorrenza è anche l’occasione per ricordare quanti, nel corso della lunga e gloriosa storia di queste Istituzioni, hanno sacrificato la propria vita, in nome del servizio e della collettività". E' il messaggio del Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.

“In tutte le attività svolte - prosegue Calvisi - i nostri marinai, artiglieri, genieri e vigili del fuoco hanno dato prova di elevata professionalità, solidarietà e spirito di servizio".

"Valori e principi ispiratori che da sempre guidano l’operato di tutto il personale anche e soprattutto in situazioni critiche e di emergenza come quella che stiamo attraversando”, conclude il Sottosegretario alla Difesa.