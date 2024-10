Un borsello con all'interno dei proiettili, forse polvere da sparo e una sorta di miccia o di innesco, a cui mancava una componente per renderlo esplosivo, è stato rinvenuto nel pomeriggio in una strada del centro di Sanremo, a pochi metri di distanza dal Teatro Ariston dove è in corso il Festival di Sanremo.

Una fonte qualificata ha confermato che sono in corso accertamenti per verificare il potenziale esplosivo del pacco. Sarebbe stato un agente di polizia a trovarlo. Gli artificieri della polizia hanno già prelevato il pacco che era a terra in una traversa di via Fiume, a circa 500 metri dall'Ariston, una strada stretta dove erano parcheggiati dei motorini.

Nei giorni precedenti il Festival le forze dell'ordine avevano predisposto un aumento della sorveglianza in città con un rinforzo degli organici per timore di eventuali azioni degli anarchici che protestano contro il 41 bis a Cospito. La via in cui è stato trovato il borsello è fuori dalla ziona rossa allestita come ogni anno intorno al Teatro Ariston dentro la quale si può accedere solo dopo controlli di sicurezza delle forze dell'ordine.