La 65esima edizione del Festival di Sanremo prenderà il via questa sera su Rai Uno alle 20.30.

Sarà il primo Festival targato Carlo Conti che sarà affiancato dalle cantanti Arisa e Emma Marrone e dall’attrice e modella Rocio Munoz Morales.

Saranno dieci i cantanti della sezione “campioni” a esibirsi oggi sul palco dell’Ariston.

Ieri, la cantante padovana Chiara ha pubblicato su Facebook (vedi foto in basso) la scaletta che la vede “aprire le danze”, come lei stessa scrive sul social network.

Ecco i primi 10 big che si esibiranno oggi, (in ordine di uscita):

Chiara Galiazzo,

Gianluca Grignani,

Alex Britti,

Malika Ayane,

Dear Jack,

Lara Fabian,

Nek,

Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi,

Annalisa,

Nesli.

Ospiti della prima serata saranno Al Bano e Romina, con un medley dei loro grandi classici; Tiziano Ferro, che presenta due singoli del nuovo album TZN – The best of Tiziano Ferro; Imagine Dragons, la band americana vincitrice di un Grammy Award che presenta il nuovo album “SMOKE + MIRRORS”; Alessandro Siani, l’attore napoletano di “Si accettano miracoli”; Fabrizio Pulvirenti, medico di Emergency che racconta la sua esperienza in Sierra Leone.

Foto copertina tratta dal profilo Instagram di Emma Marrone