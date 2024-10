Sanremo 2021 sarà senza pubblico in sala né eventi esterni. C'è l'ok del Cts, purché si prevedano stringenti misure di sicurezza per artisti e tecnici e spazi ripensati che rendano l'Ariston un teatro a prova di Covid.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha esaminato le 75 pagine del protocollo presentato dalla Rai, dando parere favorevole allo svolgimento della manifestazione. Il festival si terrà dal 2 al 6 marzo.

Tra le criticità segnalate dal Cts il flusso di curiosi. Gli esperti hanno suggerito l'utilizzo di navette con vetri oscurati per il trasferimento di artisti e ospiti. "Siamo felicissimi, perché vuol dire non fermare la musica e poter dare agli italiani uno spettacolo importante in un anno così difficile", ha commentato Amadeus.