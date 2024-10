Amadeus conserverà la direzione artistica del festival di Sanremo. Smentiti i rumors dei giorni scorsi secondo i quali il conduttore aveva valutato di dire addio alla kermesse dopo il "no" al pubblico in teatro del ministro Franceschini.

Il conduttore si rimetterà alle decisioni di Rai e Comitato tecnico scientifico. L'idea sulla quale aveva lavorato Amadeus nelle scorse settimane era quella di realizzare un grande spettacolo in un teatro assimilabile a uno studio televisivo dove - come riportato nelle Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi - la presenza del pubblico è ammessa, come accade in diversi show della stessa Rai e della concorrenza.

Ma dopo la tensione maturata attorno alla questione, il presentatore ha fatto prevalere il senso di responsabilità, valutando che far saltare Sanremo significherebbe creare importanti disagi a tutti, artisti e operatori dello spettacolo che lavorano al progetto. Sarà dunque l'azienda, in base al protocollo organizzativo e sanitario che da viale Mazzini stanno concordando con gli esperti, a gestire la situazione in tal senso.