"Io mi sono divertito tantissimo. John Travolta non è stato costretto a fare nulla, era stato informato e tutto era stato condiviso. Sapeva esattamente tutto, non c'è stata nessuna sorpresa e nessun tranello". Amadeus, in conferenza stampa prima della terza serata di Sanremo 2024, risponde così ad una domanda sulla gag che ha coinvolto ieri John Travolta, protagonista del ballo del qua qua con Fiorello e lo stesso Amadeus.

"Fa parte della comicità e dell'ironia far fare a persone molto importanti cose che non farebbero mai. John Travolta anni fa andò da Fiorello che gli fece fare il delfino. In Italia c'è Fiorello, in America c'è Jimmy Fallon: può darsi che sul momento ci sia un'espressione di John Travolta per un cappellino, sul momento magari non ha gradito il cappellino... Io mi sono divertito, magari la gag ha funzionato a livello 8 rispetto al 10 che ci aspettavamo. Non c'è stato nessun tranello, è stato John Travolta a contattarmi dicendo che avrebbe avuto piacere a venire. Non c'è stata una trattativa di mesi, mi ha contattato pochi giorni fa. Gli autori gli hanno spiegato tutto in camerino per filo e per segno, io ho trovato tutto molto divertente", dice Amadeus.

Quanto ha preso? "Poco credo, era qui vicino e mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere partecipare. Noi gli abbiamo risposto che ci sarebbe piaciuto giocare con lui. Tutto molto sereno e noi ci siamo divertiti molto".

La Rai ha poi spiegato che il compenso versato a Travolta è un rimborso spese basso: "Non c'è altro da parte di Rai". L'attore si è presentato sul palco con le scarpe con il logo bene in vista perché, sostanzialmente, non ci sono stati tempi e modi per procedere a oscurare il marchio, spiegano ancora.

E dopo le continue polemiche sullo sketch nelle domande dei giornalisti, Amadeus sbotta: "Mi sembra come sottolineare l'unica stronzata... Mi sembra si dica 'sta andando tutto bene, quale polemica possiamo fare su una stronzata?'. John Travolta non si è divertito come pensavamo facesse, tutto qua. Non mi sembra sia questo il problema del Festival di Sanremo. Io non posso prevedere come reagiscono in diretta gli ospiti. Stiamo creando un caso che non esiste. Ma parliamo di Allevi e delle cose belle! Che devo fare? Colpa mia che ho avuto questa idea...Mi sembra che stiamo parlando di un caso che non lo è".