Salgono sempre più nelle ultime ore le quotazioni di Geppi Cucciari alla co-conduzione di Sanremo: la conduttrice sarda dovrebbe infatti essere al fianco di Carlo Conti in una delle cinque serate del Festival.

In passato è già salita sul palco dell'Ariston, nel 2012 quando, entrata in scena scalza prendendo in giro Belen Rodriguez, fu stata protagonista di una gag con Gianni Morandi, allora conduttore del Festival.

Adesso, dopo oltre 10 anni, potrebbe tornare protagonista sul palco più importante d'Italia, vedremo se le indiscrezioni verranno confermate nelle prossime settimane.