La terza serata del Festival di Sanremo ha registrato ancora un record di ascolti: il 54,5% di share rispetto al 46.7% dello scorso anno. Si tratta del miglior risultato dal 1997.

Un dato di cui la Rai può andare soddisfatta, soprattutto in termini di incassi pubblicitari.

La rivista “Forbes” comunica quanto costa uno spot durante la 70ª edizione del Festival.

Mandare in onda uno spot di 30 secondi su Rai 1, in occasione di Sanremo 2020, costa un minimo di 25mila euro e un massimo di 414mila euro, a seconda dell’orario e del giorno.

La prima serata era anche il secondo giorno più costoso in termini di pubblicità. Infatti, alle aziende mandare in onda uno spot da 30 secondi alle 21:45 è costato 414mila euro. Importanti anche i costi per le altre fasce orarie (per esempio alle 21.15 il costo era di 386mila euro, alle 22.25 397mila euro).

Il giorno più costoso, si legge sempre su Forbes, è quello che coincide con l’ultima serata di Sanremo 2020. “Infatti, anche se sabato 8 febbraio mandare in onda uno spot pubblicitario costa sempre massimo 414mila euro, tuttavia i prezzi delle altre fasce orarie sono superiori rispetto alla prima serata. Per fare un esempio, nelle tre fasce orarie 23:40, 00:05 e 00:30 la Rai per uno spot di 30 secondi chiede circa 100mila euro in più rispetto alla tariffa prevista per l’esordio di Sanremo 2020”.