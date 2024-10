“Nell’ambito dell’esame sul Decreto Ristori è stato approvato, presso la Commissione di merito del Senato, l’emendamento sul potenziamento della Sanità Militare presentato dal Senatore Vito Vattuone (PD) che prevede lo stanziamento di 7milioni e 800mila euro per l’anno 2021 per rafforzare i servizi sanitari militari necessari ad affrontare le eccezionali esigenze connesse con l’andamento dell’epidemia in corso. Confidiamo che il testo approvato in commissione sia approvato integralmente dall’Aula”. – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, con delega alla Sanità Militare.

“Questa norma si aggiunge a quanto previsto nello stesso provvedimento per gli straordinari e le diverse indennità di impiego per il personale delle Forze armate (medici, infermieri e militari che operano nel supporto logistico) nell’ambito dell’operazione Igea.

Ringrazio il Senatore Vattuone e tutti i parlamentari che hanno contribuito ad approvare a larga maggioranza questo emendamento che consentirà di aumentare la produzione di dispositivi e materiale sanitario e di impiegare ulteriori strutture diagnostiche e di prevenzione, con particolare riferimento ai Drive-through dell’Operazione Igea della Difesa.

L’assegnazione di queste ulteriori risorse è il giusto riconoscimento dello straordinario supporto messo in campo fin dal primo giorno dell’emergenza dalla Sanità Militare” – conclude Calvisi.