“Ancora oggi aspettiamo i rimborsi delle spese Covid dallo Stato e anche delle spese energetiche, e se questi rimborsi non dovessero arrivare non inaugureremmo una stagione nuova ma, al contrario, una stagione di tagli. Bisogna che diventi esigibile l'impegno a non tagliare più sulla sanità”.

Lo ha detto Raffaele Donini, assessore per la Salute in Emilia-Romagna e coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, intervenendo al 79/mo Congresso nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) in corso a Villasimius in Sardegna.