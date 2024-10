Due giorni fa a San Severo (Foggia) un 50enne voleva accedere agli uffici comunali nonostante fosse senza green pass, il deciso no dei vigilanti ha provocato la sua immediata e rabbiosa reazione: è salito in auto, ha ingranato la marcia ed è entrato nell’androne del municipio a tutta velocità, schiantandosi sulla Fiat Panda del Comune.

Nel forte impatto è crollata anche una parte dell’impalcatura per eseguire i lavori di ristrutturazione e ha danneggiato uno scooter, sempre di proprietà del Comune di San Severo. Il 50enne, non solo ha provocato notevoli danni, ma ha spaventato i presenti che increduli hanno assistito alla scena. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. L’uomo è stato denunciato.

“La violenza non è un mezzo per esprimere le proprie ragioni, giuste o sbagliate che siano. Il cittadino che si è lanciato con l’automobile contro il portone del municipio di San Severo, dopo che gli era stato negato l’accesso perché sprovvisto di Green pass, si è reso protagonista di un gesto gravissimo e inaccettabile - queste le parole della deputata del Movimento 5 Stelle di San Severo, Carla Giuliano, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati - purtroppo, al di là di quest’ultimo episodio, minacce e insulti nei confronti dei dipendenti comunali, in provincia di Foggia, sono ormai troppo frequenti.- continua - il sindaco di Castelnuovo della Daunia, si è visto costretto ad affiggere fuori dalle porte del municipio un cartello per invitare i suoi concittadini a non rivolgersi ai dipendenti comunali con minacce di morte, insulti e atteggiamenti violenti. Esprimersi e sostenere le proprie ragioni è sempre legittimo, ma occorre farlo con i legittimi modi, sempre in modo civile e nel rispetto di tutti”, conclude la parlamentare.

Foto pagina Facebook San Severo Oggi