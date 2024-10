La convalescenza di Fedez si colora grazie al graditissimo omaggio ricevuto dal rapper, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo un delicato intervento per rimuovere un raro tumore al pancreas.

Oggi l'artista ha ricevuto infatti uno speciale messaggio di incoraggiamento. "Noi bambini della Pediatria - si legge nel cartoncino indirizzato a Fedez dai giovani pazienti della struttura sanitaria - ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi". Poi un saluto "con affetto... disumano", citando il titolo del sesto e ultimo album di Fedez, Disumano, appunto, uscito nel 2021.

"La settimana scorsa - aveva raccontato lo stesso cantante all'indomani dell'operazione - ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall'intervento sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene Federico".