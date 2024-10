A Napoli si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Ai fedeli riuniti nel Duomo, alle 17.18 di oggi, è stata mostrata l'ampolla con il sangue del santo, che si è sciolto dopo quasi due giorni di attesa.

Sia ieri che nella mattinata di oggi, il sangue era rimasto allo stato solido mentre erano continuate preghiere e celebrazioni eucaristiche.

Sono tre le date nelle quali i napoletani si riuniscono in preghiera per invocare lo scioglimento del sangue: il 19 settembre, giorno in cui si festeggia il santo patrono, il 16 dicembre (in ricordo dell'intervento con cui si attribuì a San Gennaro il miracolo che bloccò l'eruzione dl Vesuvio nel Seicento) e il primo sabato di maggio.