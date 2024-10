“Figlio mio, dove sei? Non c’è più..”. Sono parole piene di disperazione quelle di Mirela, mamma di Samuele Brognara, morto a 15 anni in monopattino a causa di un terribile incidente a Oppeano, nel Veronese. La giovane vittima era originaria di Zevio.

Avrebbe compiuto 16 anni tra qualche giorno Samuele che, per cause in corso di accertamento, come riporta Leggo, è stato travolto da una vettura guidata da un 23enne che procedeva nello stesso senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.

Il conducente dell'auto è risultato negativo all'alcoltest. Si tratterà ora di capire, fanno sapere gli investigatori, se il monopattino procedeva con le luci spente o meno lungo la provinciale dove è avvenuto il sinistro. Al momento il 23enne è indagato per omicidio stradale.

“Sto male, sono disperata, ancora non me lo ha fatto vedere nessuno” ha scritto sui social la mamma del 15enne.

Circa due anni fa la donna si era lamentata su Facebook per la velocità eccessiva delle macchine e dei camion sotto casa. “Di giorno ci sono i ragazzi che ritornano da scuola, pure mio figlio ha paura di tutte queste macchine e camion che corrono. Farò una segnalazione ai vigili che non ce la faccio più”.