Il nome di Pamela Andress è stato iscritto nel registro degli indagati. La 50enne originaria di Salvador de Bahia, pur non essendo estetista di professione (per vivere ha sempre organizzato sfilate ed eventi noti nel mondo transgender), ha effettuato le iniezioni al seno di Samantha Migliore, la 35enne morta due giorni fa in seguito a un trattamento estetico fatto in casa.

Le iniezioni, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sono costate alla vittima 1.200. Quello che la 50enne avrebbe definito un "trattamento" è in realtà un'operazione medica che possono eseguire solo professionisti con qualifiche specifiche. Pamela Andress, però, non avrebbe mai avuto neppure i permessi per la professione di estetista.

Ieri si è costituita davanti ai carabinieri raccontando di non aver realizzato subito cosa fosse successo. "Quando me ne sono andata Samantha era ancora viva. Ho capito cosa era successo e che mi stavano cercando solo il giorno dopo. Non riuscivo a credere a una cosa così terribile".

Secondo quanto emerso dalle indagini, però, la 50enne, dopo aver praticato le iniezioni ed essersi resa conto che Samantha si stava sentendo male, avrebbe riferito al marito della vittima di doversi allontanare per una telefonata facendo perdere le sue tracce. "Prima di defilarsi mi ha dato acqua e zucchero" ha raccontato il neomarito di Samantha Migliore.

"La mia assistita è sconvolta – ha dichiarato l'avvocato della 50enne, Francesco Andrulli -. Non è vero che è fuggita: quando Samantha si è sentita male, lei era lì ed era lì anche quando è stata chiamata l'ambulanza. Si è allontanata solo dopo. Ha letto su internet il mattino seguente che la signora era deceduta e si è costituita".