È salvo il bimbo di tre anni che qualche giorno fa è stato schiacciato da un trattore. Il fatto è accaduto vicino a Rieti. Il bambino era arrivato all’ospedale Gemelli di Roma in condizioni disperate poi è stato trasferito al Bambino Gesù dove si trova ricoverato in terapia intensiva e dovrà essere sottoposto a nuovi interventi operatori.

Il bambino ha subito una lunga e complessa operazione, durante la quale l'equipe chirurgica che lo ha preso in carico ha proceduto con la ricostruzione dell'aorta toracica, intervenendo anche su alcune lesioni del diaframma e dell'intestino. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.