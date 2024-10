Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto questa mattina sulla vicenda della protesta dei pastori sardi per il caro latte.

Il vice premier era ospite della Coldiretti a Roma per la presentazione del Rapporto sui crimini agro-alimentari in Italia.

"Mi occupo di ordine pubblico - ha detto Salvini - e in Sardegna si deve poter mungere, vendere e viaggiare in macchina. Non tollero che per altre settimane ci siano strade bloccate e latte versato e quindi sarò al Ministero dell'Interno con pastori, produttori, consorzi, associazioni, industriali, enti locali. So che è gente determinata ma ci metto un minimo di determinazione anche io".

"E' da ieri che dialogo via telefono con alcuni di questi capi pastore - ha aggiunto il leader della Lega -, gli ho mandato un messaggino dal mio cellulare. E allora ci vediamo oggi pomeriggio. Da 60 centesimi al minimo di un euro al litro è quello per cui spero di alzarmi questa sera e non mi alzo fino a che da quel tavolo non ci sarà questo intervento".