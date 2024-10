"Riesco ad occuparmi di un problema alla volta e quindi ho in testa il problema della Sardegna e i pastori sardi. A quello sto lavorando. Poi da dopodomani mi occuperò del resto". Risponde così Matteo Salvini a chi alla Camera gli chiede della questione Tav. Quanto al fatto che nel pomeriggio si voterà in aula per mettere all'odg l'esame delle mozioni sulla Tav, il ministro dell'Interno dice: "Sceglieranno altri, fortunatamente nella Lega ci sono tanti che possono scegliere".