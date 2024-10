“Questi morti hanno dei responsabili, a Roma e Bruxelles. Farli partire vuol dire farli morire. Mettiamo le navi di fronte alle coste libiche, non deve partire più nessuno”.

Parole di Matteo Salvini, in seguito all’ennesima tragedia avvenuta nel Canale di Sicilia nella notte tra sabato e domenica.

Per il segretario del Carroccio l’unica soluzione per evitare queste tragedie è quella di "creare già da domani mattina un blocco navale". Un’idea condivisa anche da Forza Italia e da qualche esponente della maggioranza. “Un parlamentare PD si dice d’accordo con il blocco navale per fermare le partenze e sbarchi. Miracolo o presa in giro?”, afferma Salvini che chiede ancora una volta le dimissioni del premier: “Migliaia di persone annegate, scafisti arricchiti, clandestini negli alberghi. Che deve succedere ancora perché Renzi si dimetta?”.