"Prendiamo la sentenza per quello che ci da, ossia ossigeno sino a 2023, ma il mio obiettivo nei prossimi due anni e mezzo è vincere le elezioni e tornare alle legge 145 (che aveva esteso la validità delle concessioni sino a tutto il 2033, ndr)".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento con la Fiera di Cagliari per gli stati generali dei balneari in Sardegna, un appuntamento per fare il punto dopo la decisione dei giudici amministrativi di secondo grado che hanno stabilito la proroga delle concessioni sino a dicembre 2023 e per gli affidamenti dei servizi in spiaggia dall'1 gennaio 2024.