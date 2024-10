Matteo Salvini e Giorgia Meloni stretti in un abbraccio si baciano appassionatamente. Peccato che nascondano l’uno all’altro il pugnale con cui sono pronti a colpirsi. Ha il celebre epigramma Odi et amo di Catullo l'artista TvBoy per accompagnare il suo ultimo murale, comparso questa mattina sui muri del Collegio Capranica a Roma. Ma l’opera dello street artist è durata poco: "Meno di dodici ore prima che le autorità ne ordinassero la rimozione“, denuncia TvBoy sui social, utilizzando l’hashtag '#censura'.

L’artista torna ad affrontare temi politici dopo il bacio con cui suggellava il patto tra Salvini e Di Maio nel 2018, ai tempi del Governo Conte I.

Oggi il leader del Carroccio è ritratto da TvBoy in un altro bacio, stavolta con l'"amata e odiata" Meloni, alleata nella coalizione di centrodestra ma concorrente nella scalata verso i posti di comando. Alla finestra, nel murale che vuole "fotografare" la situazione politica, c’è Silvio Berlusconi, leader di Fi, terzo partito della coalizione di centrodestra.

"Questa volta la censura invece che sotto forma di Ama è arrivata sotto forma di un povero immigrato che ha dovuto fare il lavoro sporco di rimuovere l'opera con un secchio d'acqua e un cacciavite". Così lo street artist Tvboy denuncia la rimozione del suo nuovo murale.