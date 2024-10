Matteo Salvini dopo il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Parlamento italiano:"La diplomazia riprenda il suo spazio. Le armi non sono la soluzione".

Gli viene fatto notare, poi, che anche il premier Mario Draghi nel suo intervento in aula ha parlato di armi. "Quando si parla di armi fatico ad applaudire", risponde.

“Ho apprezzato le parole del presidente ucraino Zelensky che si è collegato in videoconferenza con il Parlamento e ha ringraziato l’Italia per la straordinaria accoglienza che sta garantendo alle famiglie in fuga. In Aula abbiamo ascoltato parole di pace e di disponibilità al dialogo: speriamo vengano raccolte da Mosca e da chi - anche in Occidente - parla con troppa facilità di armi. La diplomazia deve essere centrale per la risoluzione del conflitto” scrive sulla sua pagina facebook.