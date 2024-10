“Questa mattina ho incontrato il console dell’Ucraina - scrive sul suo profilo facebook il leader della Lega - è stata l’occasione per ribadire i sentimenti di vicinanza e affettuosa solidarietà al popolo ucraino, auspicando la cessazione immediata delle ostilità aperte da Mosca affinché alle armi si sostituisca al più presto la diplomazia. Ho ribadito la ferma volontà di accogliere, curare e proteggere i profughi, a partire da bimbi e donne in fuga - e sottolinea - la Lega è da sempre contraria alle bombe come strumento per dirimere i conflitti.

E conclude: “Sono più che mai necessari il dialogo e la ragione, sulla strada indicata dal Santo Padre in queste ore”.

Foto pagina facebook Matteo Salvini