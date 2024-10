È stata salvata dal sangue freddo del figlio e dalla professionalità dell'operatore del 118 che, con calma e chiarezza, è riuscito a dare le giuste indicazioni in un momento di panico. L’accaduto ieri a Pescara e la notizia è stata riportata da Leggo.

Una donna di 85 anni era a pranzo a casa del figlio, quando le è andato di traverso un boccone mentre stava mangiando. L'anziana ha iniziato a tossire, non respirava più e iniziava a soffocare: il figlio e la nuora hanno immediatamente capito la gravità della situazione.

La nuora ha chiamato la centrale operativa del 118, spiegando cosa fosse successo. La chiamata è stata messa in viva voce e un operatore, mentre ha dato disposizioni per l'immediata partenza di un'ambulanza medicalizzata, ha fornito al telefono tutte le indicazioni necessarie per un intervento di emergenza.

Il figlio della donna avrebbe attuato quindi la manovra di Heimlich riuscendo a salvare la madre, mentre l'ambulanza intanto arrivava sul posto.

L’85enne, molto provata, aveva espulso una quantità notevole di bolo alimentare, che testimoniava un'ostruzione importante.

Il medico che l’ha visitata subito dopo, l’ha trovata complessivamente in buono stato.