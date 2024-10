Tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove il gestore di un lido ha perso la vita per salvare due bambini in balia delle onde.

L'uomo, 42 anni, è riuscito a trarre in salvo i bimbi, riportati a riva grazie all'aiuto di un secondo adulto, ma è stato probabilmente colto da un malore e non è riuscito a risalire a riva a sua volta.

Vano ogni tentativo di salvataggio. Il corpo senza vita è stato recuperato dalla Guardia Costiera intervenuta sul posto.