I rapper Salmo e Luchè se le stanno cantando di santa ragione. Un vero e proprio dissing scoppiato sui social nelle ultime ore, ultima puntata di una lunga storia di attacchi e accuse volate fra i due artisti in questi anni.

Tutto iniziò nel 2019, quando il rapper di Napoli disse di non ritenere l'ultimo album del collega di Olbia, Machete Mixtape 4, il migliore di quegli anni. Da allora sono stati numerosi gli episodi che hanno alimentato la tensione fra i due. Luchè ha spesso accusato Salmo di giocare sporco, regalando biglietti per fare il pienone ai propri concerti. Quest'ultimo, invece, ha spesso sminuito le qualità del collega definendolo un "rapperino invidioso".

L'ultimo atto di questa guerra a colpi di barre si è scritto in questi giorni. Salmo ha infatti pubblicato un brano intitolato Dove volano le papere, rivolto proprio a Luchè. Ecco il testo:

Luchè rest in peace

Uh, ah ah ah

Il cocco di mamma si è offeso

Senti

Buongiorno, oggi smetterai di vivere

Ho certe voci nella testa che mi dicono di uccidere

Tu non sei il re, la tua città è da redimere

Vedi Luchè e dopo muori dal ridere

Yo, mettiti a sedere, fra’, non ce la fai

Chiami il disco “Potere”, sì, perché non ce l’hai

Sei capace di essere incapacе nei tuoi live

Mi dispiace, tu chе batti me? Mai

Mi ricordo dei Co’Sang, eri l’ombra di Antò

Poi sei diventato fashion, Brigitte Bardot

Ora sembri un croissant però quello vuoto

Faccia di cazzo, alle tipe gli mando la tua foto

Stammo forte, stammo forte

Uso il dialetto, sì, per dirti chi t’ha mmuorto

Amo la tua città anche se non ci vado più

L’unica cosa che fa schifo di Napoli sei solo tu, ‘azz

Ti sputo in bocca, ti battezzo al micro

Spezzo le ruote del tuo triciclo

Puoi sederti sul mio terzo dito

Ignoranza artificiale, ti hanno costruito

Tu e il tuo amico mafioso del terzo tipo, fate schifo

Compri la villa a Miami coi soldi della mala

Guarda e impara, io torno in Sardegna a comprarti la bara

Vorrei imboccarvi con la pala, siete pesci nel Sahara

Butto l’amo e ci cascate, Niagara

Vi spengo al soffio di candela, io per te sono Carmelo Bene

Dici che rappi, ma fallo almeno bene

Per te il mio canto è “Miserere”

Ti brucia il culo, fra si vede

Fatti leccare il buco da Dikele

No, vabbè

SS Magazine, dittatori di sto c*zzo

Na na na na na na na na

Ah, ne ho ancora un paio, metti il beat che ti sdraio

Ti lascio sulla fronte la mia firma, notaio

Hai notato, rosicone da tastiera?

Non cancello i tuoi commenti, io ti cancello la carriera

Complessato, io non piango sul sangue versato

Il tuo vuoto artistico l’ho già colmato

Al mio concerto a Napoli hai suonato, ma dopo di me

La gente si chiedeva “ma chi c*zzo è Luchè?”

Te lo spiego imbarazzato

Luca è un cinquantenne stropicciato

Che vive nel suo passato, carriato

Ma se l’è presa col tipo sbagliato

Io non busso affatto, ti entro in casa con il carro armato

Sia con le rime che per strada tu prendi le botte

Ti do uno schiaffo e vedi l’arcobaleno di notte

E i tuoi denti come suoni delle nacchere

Sei tutto chiacchiere, dove volano le papere

Sono il fratello scemo che campa i genitori

I tuoi sono insegnanti di sostegno, mica professori

Il ragazzo potrebbe, ma non si applica

Difatti ha difetti alla capacità di autodidattica

Sei rimasto sotto, sei il nuovo Pino Scotto

Non è Capodanno, ma ti faccio fare il botto

Ti ho trovato un po’ depresso

Io faccio la pace con gli altri, tu fai la pace con te stesso,

Stupido!

Pronta la risposta di Luchè, che ha condiviso il pezzo Ho paura di uscire (titolo che si rifà a un celebre successo di Salmo).

E che d’è stu dissing, fra’?

Ma tu overamente crire ca coccheduno tene paura ‘e te, fra’?

(E fatto cocche battuta)

Tu su di me non hai niente (‘E battute)

Io ho solo fatti, fatti, fatti (Ehi)

Tutta la scena sa che sono un problema

Mi eccita l’odore di una salma in cancrena

Ti pugnalo al cuore, fra’, non ti pugnalo alla schiena

Ho già pagato il conto della tua ultima cena

Il rapperino da tastiera ti stronca la carriera

Credi non abbia dormito per il post di ieri sera (Ah-ah) (Bitch)

C’è il diavolo in me, fra’, ti stappo l’anima dal corpo

Non dare la colpa a Napoli se poi ti prendi un colpo

Potevo farlo quattro anni fa, ti ho dato una chance

Ho subito l’hating dei fans con non-chalance

Perché avevamo un patto chе non hai rispettato (No)

Ma tu sai bene noi cosa facciamo a un ratto (Pam-pam-pam-pam)



Io vеngo dalla strada, tu sei un nerd (Nerd)

Non c’è un emergente che vorrebbe essere te

Volevi fare il rock, ma quale rap

Noi non ci scordiamo quando sfottevi la trap (Mai)

Sono inattaccabile, indomabile, indimenticabile

Per aver reso fragile chi si considerava un intoccabile



Non parlare di pallottole, ti pisci sotto

Hai bisogno di una serie per entrare nel blocco (Ehi)

Dopo l’audio sanno chi sei (Seh)

Dopo “Viola” tu non sai più chi sei (Ah)

Schiavo di un personaggio invecchiato (Ehi)

Vittima del mercato (Uh)

Non sei diventato ciò che odiavi, lo sei sempre stato (Uh)

Forza Italia finanzia i concerti

Offendi tutti, se rispondono ti offendi (Pussy)

In un mese per la coca quanto spendi? (Pussy)

I tuoi fan non sanno più come difenderti (Poveri) (Sì)



La Machete ti ha schifato, sei rimasto solo

Noi stappiamo quando un nostro artista prende il volo (Uh)

Sei il declino più eclatante dell’hip-hop italiano

Sei un disperato, chiedevi e ti davo una mano (Pussy)

Mi chiedesti di vederci da vicino (Ahahah), ma senza le pistole

Tranquillo, non ti uccido, ti porterò al suicidio

Sabato suono in Sardegna, vuoi venire?

Ci vediamo a Scampia o hai paura di uscire? (Pisciazz).