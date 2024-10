Il trend dei contagi è nuovamente in crescita, nonostante i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore siano diminuiti. Ora sotto i riflettori non sono più solo Lombardia e Veneto: anche Emilia Romagna e Toscana preoccupano, mentre le regioni senza nuovi casi sono soltanto cinque.

I nuovi casi di contagi da Covid-19 sono 235, con 51mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, circa 26mila in meno rispetto al giorno precedente. In Lombardia sono 95 (il 40% del totale), mentre in Emilia Romagna 51, di cui 40 senza sintomi, legati in particolare a due focolai attivi. Il numero totale dei contagi in Italia è salito così a 241.419.

Le vittime sono invece 21, per un ammontare complessivo di 34.854 morti dall'inizio dell'epidemia. Dati che diffondono timori crescenti nel Paese, attraversato da diversi focolai.

Anche se per il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, erano prevedibili: "il virus circola, anche se di meno. Lo scopriranno gli scienziati se è meno aggressivo o mutato. L'evidenza è che i focolai sono sparsi ed ognuno è una battaglia. Si vince controllandoli ed evitando che si estendano. Questo è quello che ci aspetta nei prossimi mesi", ha dichiarato Sileri, confermando che per contenerli potrebbero dichiarare lockdown su piccole aree: "una Rsa, un paese, dobbiamo abituarci a questo ma l'evidenza clinica è rassicurante".