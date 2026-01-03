Con l'inizio dei saldi, tanti italiani considererebbero questo momento come un'opportunità per acquistare finalmente quegli articoli desiderati da tempo. Secondo un'indagine condotta da Confcommercio insieme a Format Research tra novembre e dicembre scorsi, il settore dell'abbigliamento rimane al primo posto nelle preferenze, seguito dalle calzature, dagli accessori e dagli articoli sportivi.



La ricerca rivela che la maggior parte dei consumatori prevede di fare acquisti sia nei negozi fisici che online, con solo una piccola percentuale che opterà esclusivamente per gli acquisti online. Circa il 53,3% degli acquirenti si limiterà a comprare ciò di cui ha effettivamente bisogno, mentre altri prediligono la qualità al prezzo o basano la propria scelta principalmente sul costo.



L'impatto del cambiamento climatico si riflette anche sugli acquisti, con una parte significativa dei consumatori che ha ritardato l'acquisto di capi pesanti a causa di inverni meno rigidi. Questo dato è confermato dall'80% delle imprese che registrano un rallentamento nella domanda di abbigliamento invernale.



Le aspettative delle imprese per i saldi invernali sono in linea con l'anno precedente, con la maggior parte che prevede di offrire sconti fino al 30% e di attrarre nuovi clienti nei propri negozi. Per molte imprese, i saldi invernali rappresentano una fetta importante delle vendite annuali, anche se alcuni segnalano una riduzione dei ricavi rispetto all'anno precedente.