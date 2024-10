È partito il conto alla rovescia per i saldi estivi 2017. Quest’anno la corsa per acquistare abiti, scarpe e accessori vari in offerta partirà dal 1° luglio in tutta Italia. La durata degli sconti, però, varierà a seconda delle regioni.

Il Lazio sarà la regione in cui i saldi estivi dureranno meno, ovvero fino al 12 agosto. Brevi anche gli sconti in Liguria e Piemonte, dove si andranno avanti fino a Ferragosto.

In Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta, invece, gli articoli saranno soggetti a sconto fino alla fine di settembre.

In Puglia e Sicilia si andrà avanti fino al 15 settembre, mentre in Basilicata, Calabria e Marche offerte e sconti andranno avanti fino ai primi del mese.

Nella maggior parte delle regioni italiane i saldi estivi del 2017 termineranno invece il 30 (così in Sardegna) o il 31 di agosto eccezione fatta per il Trentino-Alto Adige. In provincia di Bolzano, infatti, i saldi inizieranno il 1° luglio per terminare il 12 agosto mentre in provincia di Trento i commercianti stabiliscono liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

La Guardia di Finanza ha messo a punto un vademecum per affrontare al meglio i saldi. "La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda – spiegano le Fiamme Gialle, ricordando che – il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune". Inoltre, chiariscono i finanzieri, il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in vendita durante i saldi non si possono cambiare.

Saldi estivi 2017: il calendario

Abruzzo – dal 1° luglio al 30 agosto 2017

Basilicata – dal 1° luglio al 2 settembre 2017

Calabria – dal 1° luglio al 1° settembre 2017

Campania – dal 1° luglio al 30 agosto 2017

Emilia-Romagna – dal 1° luglio al 30 agosto 2017

Friuli Venezia-Giulia – dal 1° luglio al 30 settembre 2017

Lazio – dal 1° luglio al 12 agosto 2017

Liguria – dal 1° luglio al 15 agosto 2017

Lombardia – dal 1° luglio al 30 agosto 2017

Marche – dal 1° luglio al 1° settembre 2017

Molise – dal 1° luglio al 30 agosto 2017

Piemonte – dal 1° luglio per 8 settimane, ma non consecutive

Puglia – dal 1° luglio al 15 settembre 2017

Sardegna – dal 1° luglio al 30 agosto 2017

Sicilia – dal 1° luglio al 15 settembre 2017

Toscana – dal 1° luglio al 30 agosto 2017

Umbria – dal 1° luglio al 30 agosto 2017

Valle d’Aosta – dal 1° luglio al 30 settembre 2017

Veneto – dal 1° luglio al 31 agosto 2017