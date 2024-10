Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è pronto a firmare l'ordinanza che prescrive l'obbligo di mascherine all'aperto per il periodo natalizio in centro città. "L'ordinanza è pronta, e la firmerò adesso al rientro in Comune, sarà a valere dalla mezzanotte di venerdì fino al 31 dicembre e riguarderà tutta l'asse dal Castello a San Babila", ha spiegato a margine di un evento per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne nella sede dell'anagrafe.

In provincia di Roma, invece, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, di concerto con la Regione, proporrà ai sindaci di sensibilizzare la cittadinanza a usare la mascherina all'aperto in situazioni di affollamento. E' quanto emerso da una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che si è svolta ieri pomeriggio.