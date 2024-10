Si volgeranno sabato 2 dicembre a Padova i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne, uccisa l'11 novembre scorso dall'ex fidanzato Filippo Turetta, il cui cadavere è stato rinvenuto nei pressi del lago di Barcis.

Le esequie della studentessa si celebreranno alle 11.30 presso l’abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle, il giorno dopo l'autopsia che verrà effettuata all'Università di Padova.

Attese in città migliaia di persone per l'occasione. Molte resteranno fuori dalla chiesa e per questo, fa sapere il Comune, verranno installati dei maxi schermi, che probabilmente saranno piazzati in due diverse zone della piazza.

Tutte le forze dell’ordine saranno coinvolte nella gestione della sicurezza e la viabilità sarà garantita e modificata, anche per quanto riguarda la circolazione dei messi pubblici nell'area di interesse.

Non si esclude la partecipazione della premier Giorgia Meloni al funerale di Giulia Cecchettin. La giovane, secondo quanto trapelato, riposerà nel cimitero di Saonara a fianco a mamma Monica, morta a 51 anni nel 2022.