"A giugno si rinnoverà la tradizione della 'sa paradura', ma questa volta saranno i pastori di Cascia a portare ai loro colleghi sardi gli agnelli nati dalle pecore che un anno fa furono donate ai nostri allevatori": ad anticiparlo all'ANSA è il sindaco Mario De Carolis. Lo fa nel giorno di Sant'Antonio Abate, in occasione del quale a Roma, in Vaticano, una folta delegazione di allevatori locali ha preso parte alla celebrazione in piazza San Pietro.

"I pastori della Sardegna - ha ricordato De Carolis - regalarono a Cascia circa mille pecore e fu uno dei gesti di solidarietà più emozionanti e importanti che si registrarono subito dopo il terremoto, un gesto che per noi rimarrà indelebile e che vorremmo ricordare negli anni. A tal proposito abbiamo già fissato, nella data del 15 aprile, la fiera del capolanuto che si svolgerà a Cascia".

"La donazione delle mille pecore - ha detto ancora il sindaco - ha avuto anche il merito di far capire meglio il valore della solidarietà e della collaborazione tra i pastori, al punto che da un anno a questa parte è stato creato un comitato composto da ben 38 allevatori che presto metteranno in campo anche nuove iniziative".