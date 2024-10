Da oggi per oltre 100 milioni di viaggiatori imbarcare una valigia costerà meno.

Ryanair, infatti, accoglierà i clienti al check-in con sconti sulle tariffe dei bagagli. Nel caso di una tratta domestica della durata inferiore alle due ore imbarcare una valigia potrebbe costare la metà mentre il 17% in meno se sono tre.

Lo ha annunciato la compagnia, spiegando che in questo modo intende «agevolare i passeggeri»: e stimando come almeno il 90% sia destinato a beneficiarne.

Dunque non è più necessario pressare fino all'impossibile dentro il bagaglio a mano, abiti e souvenir, magari assieme al portatile e alla fotocamera: come finora si è talvolta fatto pur di risparmiare 27,70 euro per un bagaglio fino a 15 kg, 38,,80 euro per 20 kg, da moltiplicare per due in caso di opzione andata-ritorno.

Ryanair ridurrà a sei le opzioni tariffarie dei bagagli: al posto delle addirittura 98 attuali.

Una buona notizia, commenta Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. per chi è già pronto a prendere il volo e raggiungere una bella meta di vacanza.