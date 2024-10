“Ma come si fa a prendersela con direttori d’orchestra oppure con grandissimi autori della letteratura mondiale per colpa della guerra tra Russia e Ucraina?” dichiara Vittorio Sgarbi in un’intervista a 'Leggo'.

Quando poi si parla dell’impedire il corso universitario su Dostojevski afferma: "Vergognoso, è razzismo culturale. Che colpa ne ha Dostojevski? La cultura e l’arte sono patrimonio di tutti"

Per quanto riguarda il caso della soprano russa Anna Netrebko che non si esibirà più al Metropolitan Opera di New York né alla Scala, è ancora più lapidario e sempre a 'Leggo' dichiara: "una follia, azioni da minorati mentali. Siamo di fronte a situazioni inconcepibili".