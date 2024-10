Una tragedia familiare doppia nel Fiorentino, a Vaglia, dove figlio e madre sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra. A riportare la drammatica notizia La Nazione.

Durante le feste di Natale è morto Alessio Anzaldi, rugbista 46enne a causa di una terribile broncopolmonite, cominciata, come riporta Leggo, con sintomi simili a quelli influenzali e peggiorata sempre di più fino a rendere necessario il ricovero in ospedale nel reparto di rianimazione.

Lo scorso 5 gennaio, nonostante le cure, il 46enne è deceduto per una sepsi causata dalla broncopolmonite che l'aveva colpito. Sua madre 66enne,quando ha saputo del peggioramento delle condizioni di salute del figlio, non ha retto al dolore, è stata ricoverata in ospedale per un malore ed è morta d’infarto.