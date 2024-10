Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter.

"E' stata una corruzione percepita in modo peculiare dalle parti coinvolte - ha spiegato il pm Gaglio alla fine della requisitoria - prendere soldi per mentire sembrava normale, 'd'altronde è l'ex presidente del Consiglio che ce lo chiede' è il ragionamento che facevano queste ragazze".