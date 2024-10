Mentre Valerio Scanu è all’Isola dei Famosi, alcune persone ieri mattina si sono introdotte in casa del manager Daniele Palano e hanno rubato il premio vinto dal cantante sardo al Festival di Sanremo nel 2010.

Si tratta del leone rampante sulla palma che Scanu aveva vinto con il brano “Per tutte le volte che” e lasciato a casa nel procuratore “per sicurezza” durante la sua permeanza all’Isola. Fortunatamente i carabinieri della compagnia di Zagarolo hanno recuperato tutto un paio d’ore più tardi, arrestando due persone accusate del furto: Cosimo Panaia, 45 anni, e Franco Pasquale (31), entrambi originari della provincia di Catanzaro.

Era stato Palano a chiamare il 112 dopo aver scoperto la casa a soqquadro. I ladri, secondo la ricostruzione degli investigatori, avevano disattivato il sistema d’allarme ed erano riusciti a entrare nell’appartamento impossessandosi di vari oggetti tra i quali anche dei pc.

Il cantante per scelta degli autori non è stato informato del furto, solo quando rientrerà in Italia saprà cos’è accaduto al “suo leoncino”.