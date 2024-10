Il giorno della Vigilia di Natale una donna di 60 anni in un grande magazzino di Roma ha rubato un piumone, una coperta, una padella e dei bicchieri.

E’ stata scoperta dal direttore del negozio che ha contattato il 112.

Giunti sul posto i carabinieri della Stazione di San Lorenzo hanno ricostruito che la donna abita in una casa popolare di Roma Est insieme alla madre di 86 anni, e le due donne vivono della sola pensione sociale della mamma. Insomma, un furto avvenuto per disperazione così che i Carabinieri, capendo la situazione, hanno deciso di fare una colletta e pagarle la refurtiva: circa 100 euro. A questo punto il direttore del grande magazzino non ha formalizzato la denuncia.