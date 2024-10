Si è risolto in un dramma il mistero del bimbo di 4 anni scomparso nel pomeriggio di ieri a Villanova del Ghebbo (Rovigo). Il piccolo è stato trovato morto, annegato nel fiume Adigetto.

Il corpicino è stato individuato poco prima della mezzanotte dai vigili del fuoco, che hanno proseguito nelle ricerche anche dopo il calare della notte.

Era in galleggio a circa 700 metri dal punto in cui stava giocando sulla riva quado è scomparso. Sono ancora in corso di accertamento le dinamiche dell'accaduto.