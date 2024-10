Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. La notizia è stata confermata dallo stesso cantante dopo la diffusione sui social di un video in cui il frontman dei Maneskin viene ripreso mentre bacia una ragazza bionda in discoteca a Formentera.

Migliaia di fan hanno commentato il video, puntando il dito contro Damiano e accusandolo di tradimento. Così il cantante ha deciso di uscire allo scoperto. "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore – ha scritto su Instagram – Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Ma chi è la ragazza bionda del video? Secondo i meglio informati sarebbe Martina Taglienti, modella di 22 anni e molto amica di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin.