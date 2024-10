Paolo Rossi se n'è andato a dicembre, ma ha trovato un modo straordinario per stare sempre vicino alle figlie, marcando la propria presenza nelle occasioni importanti. Pablito, infatti, ha disposto nel testamento che nel giorno del loro compleanno, le sue bambine ricevano un mazzo di rose rosse e una dedica a suo nome.

A svelarlo è la moglie, Federica Cappelletti, che su Instagram ha postato la foto di una delle bambine nel giorno del suo compleanno con in braccio un mazzo di rose. "Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà".

"….. 9 rose, come i tuoi magnifici anni, rosse come l’amore che ti ha sempre unito a papà…. cosi mi ha chiesto di fare…. così farò per il resto dei vostri compleanni insieme", scrive la vedova di Paolo Rossi.