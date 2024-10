Svolta nell’indagini sugli omicidi di tre donne a Roma nel quartiere Prati. La polizia avrebbe fermato all’alba di oggi, 19 novembre, un 50enne italiano con precedenti penali rintracciato in un bed & breakfast in via Milazzo, nei pressi della Stazione Termini.

L’uomo sarebbe sotto interrogatorio negli uffici della Squadra mobile, mentre la sua stanza viene perquisita anche con l’aiuto dei tecnici della Scientifica. Gli accertamenti sono ancora in corso e da parte della Procura c’è massima cautela nel confermare la notizia.

Già nella notte scorsa le indagini avevano subito un’accelerazione con l’interrogatorio di numerose persone che potrebbero avere dato una mano fondamentale per l’identificazione del sospetto. Saranno decisive le prossime ore per avere le risposte e ulteriori riscontri, anche in attesa delle autopsie sulle tre vittime che sarei seguita proprio questa mattina all’Istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli.

Va fatta chiarezza in merito ai rapporti che collegano il presunto killer con le tre donne accoltellate a morte nella mattinata di giovedì scorso fra via Durazzo e via Augusto Riboty, nella zona di piazzale Clodio.