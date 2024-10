Ha rubato l'auto del calciatore giallorosso Daniele de Rossi e poco dopo si è schiantato contro un muro a Roma. È accaduto in via del Muro Torto.

Un romano di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale mentre tentava la fuga a piedi. La Smart era stata rubata poco prima in Corso Vittorio Emanuele, in centro, ed era parcheggiata in strada.

Durante un servizio di controllo del territorio contro i furti d'auto, i militari hanno individuato l’auto e poi bloccato il fuggitivo.