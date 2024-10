Due giorni fa aveva investito e ucciso un 24enne di origine bengalese che attraversava la strada in monopattino, in via Casal del Marmo. Oggi si è costituito a Roma, alla Polizia locale, un 26enne italiano.

Il giovane, difeso dall’avvocato Luca Pallotta, si è presentato ai vigili ammettendo: "Ero sotto choc e per questo sono andato via".

Al momento il 26enne è indagato per omicidio stradale e potrebbe essere anche accusato di omissione di soccorso.