Si chiamavano Valerio, Alessio, Simone, Flavia, Giulia, Leonardo i cinque giovani morti nell'incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in via Nomentana, a Fonte Nuova vicino Roma.

Una ragazza e tre ragazzi, di età compresa tra i 22 e i 17 anni, hanno perso la vita sul colpo dopo che l'auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è schiantata contro un lampione che illuminava la strada e poi si sarebbe ribaltata più volte.

La seconda delle giovani donne, invece, è deceduta dopo essere stata trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma, alle prime luci dell'alba. Il sesto passeggero, anche lui di 22enne, si trova all'ospedale Sant'Andrea di Roma non in pericolo di vita.

Flavia Troisi, 17 anni, aveva appena festeggiato il suo compleanno. Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti invece erano anche cugini, oltre che amici e condividevano la passione per il calcio e la militanza nelle squadre amatoriali locali.

"La gelosia non è la mancanza di fiducia, ma la paura di perdere chi si ama", scriveva su Instagram Simone. "La vera Grandezza sta in come ti giochi le carte che hai", invece le parole di Valerio Di Paolo.