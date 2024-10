Avrebbe simulato 16 gravidanze, di queste,12 non sarebbero andate a buon fine. Una 50enne romana avrebbe truffato l’Inps intascando circa centomila euro in assegni di maternità. Inoltre la donna ha disertato l’ufficio per vent’anni. Una sorta di guinness dei primati al contrario: la donna avrebbe infatti incassato un bel po' di soldi pubblici in modo illegittimo perché i presunti figli esisterebbero solo nei registri e anche i dodici aborti dichiarati sarebbero falsi.

Secondo quanto riportato nei registri la donna avrebbe dichiarato 16 gravidanze, 12 delle quale finite male. Per 20 anni la donna non si sarebbe recata in ufficio perché sempre incinta, intascando comunque gli assegni.

I carabinieri del nucleo tutela del lavoro si sono insospettiti e avrebbero scoperto che si trattava di una truffa. Ora si cercano i presunti complici che avrebbero aiutato la donna.





Le forze dell'ordine l'hanno incastrata pedinandola e fotografandola, per nulla appesantita dalle gravose maternità dichiarate. Ma rimane ancora da capire come la donna sia riuscita a registrare all'anagrafe la nascita di quattro bambine di cui però non risulterebbe nemmeno l'esistenza.