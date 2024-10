La rivoluzione digitale, che negli ultimi anni ha coinvolto ogni settore, ha rappresentato linfa vitale e di rinnovamento anche per il gioco, che si è aperto sempre più alle nuove tecnologie. Non solo la velocissima ascesa dell’online che ha coinvolto anche i giocatori più giovani, ma soprattutto le grandi innovazioni che passano dai device al modo di approcciarsi all’interattività, mutando le abitudini del singolo fruitore.

Con gli anni di pandemia e le grandi restrizioni che hanno coinvolto il comparto economico, anche l’e-commerce gode di una nuova vita, grazie ai metodi di pagamento vari e molteplici, rigorosamente sicuri.

Anche il mondo dei social e dell’intrattenimento hanno subito enormi mutazioni, preparandosi al contempo ad ampliare i propri orizzonti. Se i social network hanno rappresentato un punto di riferimento per numerose generazioni nell’ultimo ventennio, un nuovo concetto si sta preparando a fare sempre più spazio nella quotidianità: quello delle Superapp. Si tratta di un’applicazione unica che al suo interno include una piattaforma e la possibilità di instaurare relazioni, gestire la propria identità digitale, transazioni e comunicazioni. Un esempio già attivo è la cinese WeChat. Potremmo dire addio a lunga gittata ma definitivamente, a Facebook e Twitter: entro il 2027 infatti, si stima che oltre il 50% della popolazione mondiale sarà un utente attivo di almeno una Superapp.

Con le nuove tecnologie, anche le opportunità legate al gioco online sono cresciute esponenzialmente. Sport virtuali e live casinò sono sempre più all’avanguardia e immersivi, grazie ad esperienze di gioco innovative.

La distanza tra il gioco d’azzardo terrestre e quello virtuale trova il suo incontro perfetto a metà strada proprio nell’online, portando con sé al contempo anche numerose figure professionali che stanno prendendo il largo. Tra queste gli esperti di web marketing, copywriter, web designer, SEO specialist e analisti digitali, sviluppatori di giochi e grafici, pronti ad avvalersi nel recente presente anche delle tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale generativa. Creazione di grafiche, personaggi giocabili e non giocabili, doppiaggi, dialoghi, mondi virtuali sempre nuovi, musiche inedite e mai in loop, fotografia realistica e professionale in poche semplici mosse. Il tutto a vantaggio dell’utente, per un prodotto finale che vanterà una resa unica.

Nonostante i grandi benefici, parte del comparto teme che l’automazione e le nuove tecnologie vadano a sostituire i tecnici umani già presenti. Numerosi comparti lavorativi negli scorsi anni hanno subito numerose difficoltà che hanno portato a licenziamenti di massa, supportati dall’ingresso delle nuove tecnologie e automatismi. Il caro bollette ed energia hanno fatto sì che ogni azienda valutasse un risparmio sensibile di tempo e costi nella propria produzione: scelte da una parte di marketing e dall’altra per fronteggiare la crisi pandemica ma che nulla avranno a che vedere con il lavoro sinergico tra le parti, qualora esso venga scelto e valorizzato. Le nuove professioni però, non andranno assolutamente a rimpiazzare quelle tradizionali ma implementeranno il processo di produzione. Lo stesso principio vale per il fenomeno sempre più riconosciuto dell’AI generativa, valida alleata nell’abbreviare tempi e qualificare ancora di più il risultato finale della filiera di intere produzioni. Le prospettive saranno un beneficio da ogni punto di vista: per l’utente che usufruirà di un prodotto unico e mai visto sul mercato, per l’azienda che avrà un risparmio su tempi e introiti fortemente maggiorati e infine per il comparto lavoro, che vedrà nuove assunzioni per le professionalità richieste in sinergia con le tecnologie scelte.

Nello specifico, nel comparto gambling le nuove tecnologie e gli automatismi apporteranno grandissime novità già dal 2023: casinò online sempre più sicuri, cloud che conterranno quantità di dati enormi, una realtà virtuale ancor più realistica, immersiva e mutevole.

A parlarci dei cambiamenti della tecnologia e dell’innovazione nel gambling sono i vertici della redazione di TopbonusItalia: “La tecnologia per il mondo intero e il gioco d’azzardo online deve essere vista come una valida alleata, foriera di novità. Non esclude la tradizionalità e la professionalità lavorativa derivante dall’esperienza ma creerà nuovi posti di lavoro pronti ad affiancare la tecnologia stessa. Per trarne un enorme vantaggio, sarà fondamentale il lavoro integrato uomo-macchina, così come avverrà anche per l’ausilio dell’AI. Non una sostituzione ma un’implementazione, che porti un beneficio assoluto in quanto tempi e qualità del prodotto”.

“Ciò che ad esempio si teme dell’AI è anche la sua forza, ossia l’adattabilità, non solo al prodotto che si vuole creare ma anche al modo di farlo. Ecco che la presenza di una professionalità esperta sarà fondamentale per il suo utilizzo, per colmare difetti e falle e fare un passo in avanti nella sinergia tra uomo e macchina. La rivoluzione digitale degli ultimi 10 anni ci ha insegnato proprio la flessibilità del comparto gambling, pronto costantemente a rivoluzionarsi per un mercato in essere. L’utente sarà soddisfatto dell’ampio ventaglio di prodotti a disposizione e non si annoierà mai, riconoscendo come reale anche ciò che è frutto dell’Intelligenza artificiale proprio perché c’è l’uomo alle sue spalle”, concludono da TopbonusItalia.